مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 09:32 مساءً - تغلب منتخب مصر للرجال لكرة السلة على نظيره ليبيا بنتيجة 87/ 62، فى إطار منافسات نهائي البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتوج ليبيا بالمركز الثانى وفضية البطولة، بينما حصلت تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على الإمارات.

وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.