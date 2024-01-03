حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024.. وما هي الفئات المستحقة؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم الهامة التي تقدمها الحكومة المصرية لتقديم الدعم إلى كل الأسر المصرية الغير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة، وقد زادت تساؤلات المواطنين عن حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة في شهر يناير الحالي.
حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة في شهر يناير الحالي، فمن المقرر أن يقوم أكثر من 5 مليون مواطن من صرف هذا المعاش بدءًا من يوم 25 من شهر يناير الحالي، وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن نفي الخبر المتداول حول زيادة معاش تكافل وكرامة، وأن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة فالوزارة لم تعلن بعد عن وجود أي زيادة في قيمة معاش تكافل وكرامة.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي طلبات المتقدمين في برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط التي أعلنت عنها، وتأتي هذه الشروط كما يلي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يقيم المتقدم في مصر إقامة كاملة.
- أن لا يمتلك المتقدم دخل ثابت كل شهر.
- أن يكون سن المتقدم ما بين 18 عامًا و60 عامًا.
- أن لا يمتلك المتقدم عقارات أو أصول.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024
- قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اضغط على خانة تكافل وكرامة.
- أدخل الرقم القومي الخاص بك.
- اضغط على خانة استعلام.
- سوف تظهر أمامك حالة الطلب الخاص بك من حيث القبول أو الرفض.
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