البابا تواضروس: عندى ثقة ويقين أن مصر محفوظة دائما فى قلب الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 12:32 صباحاً - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العالم يواجه تحديات كبيرة الآن، ومصر على وجه الخصوص محاطه بمجموعة من التحديات الغربية التى تظهر يوميًا، مؤكدًا أنه لديه ثقة ويقين بأن مصر محفوظة فى قلب الله.

وأضاف قداسة البابا فى تصريحات خاصة، أن التاريخ أثبت أن مصر تعرضت لأزمات وتحديات، ولكن هذه التحديات تكشف عن بطولات المصريين، وبالتالى مصر تعبر هذه الأزمات فهى رمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط وفى أفريقيا وأسيا، وعن علاقتها بأوروبا، قال: هى دولة لها أثر قوى جدا، وتستطيع أن تنتصر على تحدياتها فهى دولة صاحبة حضارة.

وعلق قداسة البابا على أحداث غزة، قائلا: إنه يوجد ألم فى قلب الإنسان وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالطفولة والنساء والرجال والمجروحين وتحت الأنقاض فهى مشاهد مرعبة.. أحيانا لما بعمل كوباية شاى وأقلب السكر بسأل نفسى الناس دى لو حد حب يشرب حاجة دافية هيعمل إيه؟.. لا فيه وقود ولا فيه مكان ولا فيه مواد.. وضرب مثل أخر فى حالة إصابة أحد المواطنين بغزة بالبرد ماذا يفعل؟.

وتابع: بلا شك الإنسانية غابت والعالم باع ضميره وإنسانيته ولم يتعظ من فيروس كورونا الذى كان فيروس صغير وأوقف العالم كله فللأسف لم يتعظ أحد والحقيقة أن الأمر مذهل بأن الدول الكبيرة التى تدعى التقدم والحضارة والعلم والتكنولوجيا لم ترى ما يحدث في غزة كأنهم ليسوا بشر.

وذكر قداسة البابا أن القساوة اختراع بشرى لأن تعذيب البشر لبشر لا نراها فى عالم الحيوان، ولم نر عالم الحيوان يصنع أسلحة ليحارب ويقتل، واصفا ما يحدث بأنه شىء بعيداً عن الله، وعن الضمير وعن الإنسانية، وعن المنطق وكأن الإنسانية تنتحر.