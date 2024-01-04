وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اختبارات وتوقيع الكشف الطبي لاختيار دفعة جديدة من المشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة الجيزة لمواليد 2015/ 2016 بنين وبنات بالصالة المغطاة بمركز التنمية الشبابية بالصفا لعدد 67 طفل وطفلة.

وذلك بحضور اللجنة الفنية والإدارية من الوزارة برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومي للموهبة الحركية بالوزارة وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية للرياضة محمد سعد مدير إدارة التنمية الرياضية.

بدأت الاختبارات بإجراء الكشف الطبي ورسم القلب والتحاليل الطبية للأطفآل المتقدمين ثم اجراء الإختبارات البدنية.

وأكد الوكيل على ضرورة الاهتمام بالنشء منذ الصغر لاكتشاف وتنمية مواهبهم الرياضية تماشيًا مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للوصول بهم لمنصات التتويج الأولمبية.

وتتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة



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