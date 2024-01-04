نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح حقيقة انتشار مرض الجديري المائي بالمدارس.. نتخذ الاجراءات الاحترازية المعتادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بخصوص ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية بشأن الخطاب الموجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بشأن مرض الجديري المائي، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي.

وأكد زلطة، أن هذه الاجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية اجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءًا احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.



وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي.

وجاء نص الخطاب الصادر من قبل الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، علي إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة عن يوم الإثنين الموافق ٢٠٢۳/۱۱/۲۷ أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المحافظات.

لذا يرجى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من المرض مع اعتبار الأمر هام وعاجل.



