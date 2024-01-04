مجلس الوزراء يعلن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 10:33 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد اهتمام الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية وامتداد التأمين الصحي الشامل تدريجيًا للمصريين من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والوصول لأهداف مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية يثمن دور وزارتي الصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء يعكس نجاح الهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ومطابقة منشآتها الصحية لأعلى معايير الجودة العالمية وحصولها على التسجيل والاعتماد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تضمن حماية وتغطية مالية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة وتفعيل نظام المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 4 مشروعات صحية جديدة لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل في جنوب سيناء بحلول يونيو 2024 إنشاء "مجمع الفيروز الطبي" و"مستشفى دهب" وتطوير "مستشفى نويبع" و"مركز طب أسرة وادي فيران"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن منها 293 ألف خدمة في العيادات الخارجية بالمستشفيات و517 ألف فحص طبي ومعملي و6800 عملية وجراحة متقدمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إجراء أكثر من 100 ألف فحص طبي شامل للمنتفعين في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء و120 ألف تردد على عيادات طب الأسرة و36 ألف تردد على عيادات الأسنان وأكثر من 7000 تردد على عيادات أمراض الباطنة والنساء والأطفال

رئيس هيئة الرعاية الصحية: توافر الخدمات الطبية التخصصية والرعاية المجتمعية للمرضى ذوي الإعاقات بمختلف أشكالها داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في جنوب سيناء وتفعيل تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى طيف التوحد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء وهي الأعلى في نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة بين المحافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي جنوب سيناء تشمل 8 مستشفيات و23 مركز ووحدة طب أسرة والانتهاء من نقل تبعية 27 منشآة صحية منهم للهيئة حتى الآن

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 23 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة تابعة للهيئة بجنوب سيناء ويؤكد الانتهاء من تسجيل باقي المنشآت المنقول تبعيتها بحد أقصى نهاية شهر يناير الجاري

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك أول مستشفى خضراء حاصلة على الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH في مصر بجنوب سيناء "مستشفى شرم الشيخ الدولي" .. وحاصلة أيضًا على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية JCI والجائزة الماسية مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستعد للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان خلال الفترة القليلة المقبلة

في إطار إعلان مجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الجاري، بعد نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في التشغيل التجريبي للمنظومة في جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ منتصف فبراير 2022، وعرض نتائج التشغيل التجريبي على رئاسة مجلس الوزراء.

صرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس نجاح الهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومطابقة منشآتها الصحية لأعلى معايير الجودة العالمية وحصولها على درجات التسجيل والاعتماد للجودة، مثمنًا دور وزارتي الصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تضمن حماية وتغطية مالية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، كما يتم تفعيل نظام المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي، أنه جارِ العمل في 4 مشروعات صحية جديدة لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل في جنوب سيناء بحلول يونيو 2024، وهم إنشاء "مجمع الفيروز الطبي، مستشفى دهب"، وكذلك تطوير "مستشفى نويبع، مركز طب أسرة وادي فيران".

ونوه السبكي، إلى تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء حتى الآن، منها 293 ألف خدمة بالعيادات الخارجية في المستشفيات، و517 ألف فحص طبي ومعملي، و6800 عمليات وجراحات متقدمة.

وأضاف، أنه تم إجراء أكثر من 100 ألف فحص طبي شامل للمنتفعين في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء حتى الآن، وأنه بلغ معدل التردد على عيادات طب الأسرة بالمراكز والوحدات أكثر من 120 ألف تردد، كما بلغ التردد على عيادات الأسنان أكثر من 36 ألف تردد، إضافة إلى أكثر من 7000 تردد على عيادات أمراض الباطنه والنساء والأطفال.

ولفت، إلى توافر الخدمات الطبية التخصصية والرعاية المجتمعية للمرضى ذوي الإعاقات بمختلف أشكالها داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في جنوب سيناء، وأبرزها الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والمتعددة، كما أشار إلى تفعيل تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى طيف التوحد.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء حتى الآن، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء هي الأعلى في نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء على 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي جنوب سيناء، تشمل 8 مستشفيات و23 مركز ووحدة طب أسرة، ولافتًا إلى الانتهاء من نقل تبعية 27 منشآة صحية منهم للهيئة العامة للرعاية الصحية حتى الآن.

وأضاف، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 23 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة بجنوب سيناء وفقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، ومشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من تسجيل باقي المنشآت المنقول تبعيتها للهيئة بالمحافظة بحد أقصى نهاية شهر يناير الجاري.

وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك أول مستشفى خضراء في مص حاصلة على الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH بجنوب سيناء، وهي مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومتابعًا أن المستشفى حاصلة أيضًا على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية JCI، والجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى استعدادات هيئة الرعاية الصحية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي السويس وأسوان خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدًا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والذي تم بالفعل بمحافظات "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية."