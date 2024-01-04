وزير الرى يتابع موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 10:33 صباحاً - - الدكتور سويلم : تطوير البحيرات الشمالية يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتحسين نوعية المياه وتنمية الثروة السمكية وتأمين فرص العمل

- إستعراض الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه لمتابعة حالة الإتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات بالتزامن مع أعمال التطوير

- التوجيه لهيئة حماية الشواطئ لدراسة إمكانية إكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال إستغلال الحمايات الحالية والمستقبلية

- التوجيه بمتابعة الهيئة لأعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان إستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية للحفاظ على الإتزان المائى والبيئى لهذه البحيرات .

وصرح الدكتور سويلم أن مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تهدف لتحسين نوعية المياه بالبحيرات ، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الدراسات البحثية التي تقوم بها المعاهد المختصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة حالة الإتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات في مصر بالتزامن مع أعمال التطوير ، موجهاً بإعداد قاعدة بيانات مجمعة لكافة هذه الدراسات .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة إمكانية إكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال إستغلال الحمايات الحالية والمستقبلية ، مع إستمرار الهيئة في متابعة أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في هيئة حماية الشواطئ سبق لها تنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي الجميل ١ و ٢ وبوغاز الصفارة المغذين لبحيرة المنزلة ، وتطهير القنوات الشعاعية بالبحيرة ، وتنفيذ حائط بحري لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس لحماية المزارع السمكية بالمنطقة .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور/ شريف المحمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والسيد الأستاذ الدكتور/ أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل ، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، والسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى مدير معهد بحوث الشواطئ ، والسيد المهندس/ محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ ، والسيدة المهندسة/ سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ محمد الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى ، والسيد المهندس/ محمد صبري بالمكتب الفني للسيد الوزير .