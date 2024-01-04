غلق باب تحديث بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام.. اليوم

أحمد جودة - القاهرة - استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، باب تحديث بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 11 يناير الحالى.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام على الرابط التالى من هنا، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.