17 يناير الجاري.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 11:32 صباحاً - يستعد طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث تنطلق امتحاناتهم يوم الأربعاء الموافق 17 يناير وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وذلك وفقًا لما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 17 يناير امتحانهم في مادة اللغة العربية والخط، ويوم الخميس 18 يناير في مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد 21 يناير في مادة الهندسة، ويوم الإثنين 22 يناير في مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير في مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير في مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأكدت المديريات الالتزام بالكتاب المدرسى خلال وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على أنه تم وضع الأسئلة من المنهج المقرر للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن جميع الأسئلة من المنهج الدراسى وهناك جزئيات متحررة ولكنها مرتبطة بالموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وطالبت المدارس طلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بسرعة الانتهاء من كتابة البيانات وتسليم الاستمارة للمدرسة التابع لها الطالب، مؤكدة أنه فى حالة عدم تسجيل الاستمارة سوف يقوم الطالب بتسليمها بنفسه إلى الكنترول، وفى حالة عدم كتابة البيانات سوف يمنع من دخول الامتحان.