نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بأبو النمرس لمدة 10 ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه قطر ۸۰۰ مم بطريق مصر اسيوط البطيء بمنطقة ابو النمرس.

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 إلى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 6/1/2024.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي: ابو النمرس، ترسا، نزلة الاشطر، شبرامنت، منيل شيحm.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات لسرعه الإنتهاء من أعمال الاصلاح.

وستقوم شركه مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الإتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية احتياجاتهم فورا.