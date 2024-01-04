نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستكمل طلاب صفوف النقل الابتدائية والإعدادية، بالمحافظات اختبارات الفصل الدراسي الأول في ثالث أيام الاختبارات.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم أخر أيام الامتحانات في هذا الأسبوع، وسيأخذ الطلاب إجازة حتي يوم الثلاثاء المقبل نظرا لأعياد الإخوة الأقباط، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لمنع عقد الإختبارات في أيام أعياد الميلاد المجيد

وشدد المصدر، أن الوزارة تابعت بشده جداول الاختبارات نظرًا لمراعاة أعياد الأقباط، وتابع أن المديرية التي خالفت ذلك تم إلغاء جداولها ووضعه من جديد.



وكانت قد وجَّهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا.

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد14).

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.