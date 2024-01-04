شكري يؤكد علي ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة لفتح المجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 12:31 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري علي ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة لفتح المجال أمام التعامل مع جذور الصراع وبدء إجراءات التعافي الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس ، لعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور "كريس فان هولن" والسيناتور" جيف ميركلي".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة " أكس"- إن المناقشات تطرقت أيضاً لسبل تعزيز الشراكة المصرية - الأمريكية.