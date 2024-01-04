نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات التربية العسكرية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، برفقة العميد محمد الشافعي المستشار العسكرى لمحافظة الجيزة، امتحانات مادة التربية العسكرية للمرحلة الثانوية بمدرسه الأورمان الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة الدقي التعليمية.



وكان في استقبالهم هالة كمال مدير عام الإدارة، وقد حضر الجميع الاختبار النظري في مادة التربية العسكرية للصف الثاني الثانوي، ودار حوار بين الطلاب ووكيل الوزارة والعميد محمد الشافعي، حول آراء الطلاب في الامتحانات والمشكلات التي قد تواجههم ومدى استفادتهم من مادة التربية العسكرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وضرورة اتباع القرار الوزاري رقم 205 الخاص بأعمال الامتحانات داخل اللجان.



كما أكد سلومة على ضرورة التزام الطلبة بالحضور بالزي العسكرى.



كما قدم وكيل الوزارة كلمة شكر وتقدير للجميع على جهودهم المبذولة في توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وعلى النظافة العامة، متمنيا للجميع دوام التألق والنجاح من أجل وطننا الغالي مصر.

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