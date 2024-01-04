محافظة الجيزة: الإنتهاء من إصلاح كسر خط المياه بالعياط وإعادة الضخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 02:28 مساءً -

تعلن محافظة الجيزة عن أنتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر ٨٠٠ مم والذي تسببت في انقطاع مياه الشرب عن عدد من القري بمركز ومدينة العياط .

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت باعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع لتصل تدريجياً لقرى :" بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي سرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 ( المريوطية- كفر طرخان ) والحفاظ على الإنسيابية المرورية .