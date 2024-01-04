محمود مسلم: زعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي دخول أسلحة من مصر لقطاع غزة ترويج لشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 02:28 مساءً - قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ما تزعم به وسائل إعلام إسرائيلية بوجود عمليات دخول أسلحة من الأراضى المصرية إلى قطاع غزة، فهو فى إطار حرب الإشاعات التى تمارسها إسرائيل فى محاولة التنصل من بعض الشروط عليها فى اتفاقية السلام فيما يخص ممر فيلاديلفيا، ولذلك تحاول إسرائيل إرباك مصر بكثير من الشائعات التى تعلم إسرائيل أنها لو كانت لديها أجهزة، ولكن يبدوا أن لحظة الارتباك قد دمرت سمعتها المعلوماتية.

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، أن إسرائيل تعلم تماما أن مصر استطاعت أن تخلى سيناء من الإرهاب، كما أنهم يعلمون تماما أن مصر لا تصدر الأسلحة إلى حماس أو أي منظمة أخرى، لان فى فترة من الفترات أحنا اكتوينا من هذه الأسلحة، وذلك ليس للحفاظ على أمن إسرائيل وكلن للحفاظ على الأمن القومى المصرى.