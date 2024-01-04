نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية النقابة العامة للصحافة.. توقيع اتفاق جماعي لإنهاء أزمة صحفيي "الوفد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة الوفد الإعلامية، التوقيع على اتفاق جماعي مع الإدارة، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين المالية، وحقوق أصحاب المعاشات، وذلك برعاية مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن رئيس اللجنة النقابية للصحفيين الدكتور محمد عادل، تنازل خلال المفاوضات عن المطالبة بمصادره الصحفية، ومقترحات الإدارة للمناصب بالجريدة، مقابل عقد اتفاق جماعي بين الإدارة والنقابة العامة ونقابة الصحفيين؛ لتحفظ حقوق الزملاء بشكل واضح ومكتوب، خلال السنوات القادمة.

وأكد الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، صرف الرواتب اليوم الخميس 4 يناير 2024، بالزيادة الجديدة وقدرها 800 جنيهًا، ووقف أساليب التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية خلال الفترة المقبلة، ووقف التنكيل بأعضاء الجمعية العمومية، وعدم استخدام الخصومات الشهرية كوسيلة للتنكيل.

وتعهّد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، برعاية مطالب العاملين خلال الفترة المقبلة، وبناءً عليه تم فض الاعتصام اليوم 3 يناير2024، بعد 4 أيام من المطالبة بحقوق الزملاء.