نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حريات الصحفيين المصريين" تطالب بإخلاء سبيل الزميل التونسي زياد الهاني.. وتدعم مطالب النقابة والاتحاد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في موقفها الرافض لحبس الزميل التونسى زياد الهاني.

وأكدت اللجنة في بيان لها، تضامنها مع النقابة التونسية في كل الإجراءات التي ستتخذها في سبيل الإفراج عن الزميل زياد الهاني، الذي ألقي القبض عليه خارج المرسوم 115، لافتة إلى أن ذلك يُعد انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية، ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة (55) من الدستور التونسى.

وأشارت اللجنة إلى دعمها لمطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بهذا الشأن، التي وجهها في رسالة مفتوحة إلى السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، لمطالبته بممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور، وحماية الحريات الصحفية.