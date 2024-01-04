نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي البدوي: توقيع اتفاق جماعي لإنهاء أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ "الوفد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، عن انتهاء اعتصام الصحفيين والعاملين بمؤسسة الوفد الإعلامية، أمس، بعد نحو 4 أيام من الاعتصام، استكمالًا لاعتصامات سابقة كانوا قد بدأوها، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن النقابة العامة اتفقت مع الزملاء الصحفيين والإدارة، على توقيع اتفاق جماعي مشترك، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين المالية، وحقوق أصحاب المعاشات، وجدولة صرف المبلغ المتبقي من الرواتب، لحين تحقيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن الإدارة كانت قد وافقت مسبقًا على صرف الـ800 جنيهًا الزيادة في الرواتب، والتي من المفترض أن يتم صرفها مع رواتب ديسمبر، اليوم الخميس، وسيتم التوقيع على صرف الـ900 جنيهًا الأخرى.

وأكد "البدوي" أن الاتفاق سيتم توقيعه بحضور النقابة العامة، ونقابة الصحفيين، واللجنة النقابية، وأيصًا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس التحرير، لافتًا إلى أن ما سيتم التوقيع عليه هو ما تم الاتفاق عليه مُسبقًا، وأبدت الإدارة موافقتها على ذلك لإنهاء الأزمة.

وتابع: "نحاول إنهاء جميع الأزمات، حتى أزمة المعاشات، سيتم الاتفاق على جدولة المبالغ المتبقية للصحفيين، لضمان حقوقهم".

اللجنة النقابية: توقيع اتفاق جماعي وإنهاء الاعتصام

وكانت قد أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة الوفد الإعلامية، اليوم، التوقيع على اتفاق جماعي مع الإدارة، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين المالية، وحقوق أصحاب المعاشات، وذلك برعاية مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن رئيس اللجنة النقابية للصحفيين الدكتور محمد عادل، تنازل خلال المفاوضات عن المطالبة بمصادره الصحفية، ومقترحات الإدارة للمناصب بالجريدة، مقابل عقد اتفاق جماعي بين الإدارة والنقابة العامة ونقابة الصحفيين؛ لتحفظ حقوق الزملاء بشكل واضح ومكتوب، خلال السنوات القادمة.

وأكد الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، صرف الرواتب اليوم الخميس 4 يناير 2024، بالزيادة الجديدة وقدرها 800 جنيهًا، ووقف أساليب التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية خلال الفترة المقبلة، ووقف التنكيل بأعضاء الجمعية العمومية، وعدم استخدام الخصومات الشهرية كوسيلة للتنكيل.

وتعهّد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، برعاية مطالب العاملين خلال الفترة المقبلة، وبناءً عليه تم فض الاعتصام اليوم 3 يناير2024، بعد 4 أيام من المطالبة بحقوق الزملاء.