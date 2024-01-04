نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المحامين" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتوفير مكاتب لخدماتها بمقراتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري، وذلك لتوفير مكاتب لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والأحوال المدنية والنيابات، بأندية المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا استمرارًا في تطبيق خطة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، في توفير كافة الخدمات النقابية والحكومية والتي تمثل أهمية قصوى للسادة المحامين وأسرهم، وتيسير حصولهم عليها دون معاناة.

وتنفيذًا لبنود التعاقد فإنه من المقرر افتتاح مكاتب للبريد بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وكافة النقابات الفرعية، والأندية التابعة لها، لتوفير كافة الخدمات البريدية، للسادة المحامين وأسرهم والتي تتمثل في الآتي: «خدمات البريد العادي والسريع، وeasy box، والبريد المسجل والمجمع والدعائي، وصناديق البريد المخصوصة».

وهذا فضلا عن توفير الخدمات المالية ومنها؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمة التحصيل، والإخطار الإلكتروني، وخدمة الحوالات الفورية، وخدمة الحوالات الخارجية، والحوالات المجمعة.

وسوف يتم قريبًا توفير خدمة التوصيل لكافة الخدمات النقابية للسادة المحامين في مكاتبهم أو منازلهم.

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