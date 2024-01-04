نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للفريق إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يجرى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024 وفقا للتعليمات الآتية:

- يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسي 2023،2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012،2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة الكترونية للتقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد دون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم وفي حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة ( إسقاط القيد ) - بعد ثبوت العذر القهري وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم ( ۲۳۷ ) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته - لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام

كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم ما دام ظل العذر قائما.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نظام الامتحانات، مؤكدة أن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أربعة أعوام ( طبقًا للقانون رقم 20 لسنة 2012، وبالنسبة للطلاب المنتظمين: لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل بالنسبة لطلاب المنازل: لهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام، كما لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان الا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط



وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها ( العلمية - الأدبية ) ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسبًا ولا يسمح له باداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفًا.

وبالنسبة لامتحان الدور الثاني: يدخلها الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ( سواء من داخل أو خارج المجموع ) له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.