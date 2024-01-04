التعليم تحدد حالات الأعذار القهرية لامتحانات الثانوية العامة 2024 قبل أداء الامتحان

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أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات الأعذار القهرية لامتحانات الثانوية العامة 2024، قبل أداء الامتحان.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ويتم إثبات هذا العذر القهري ( مرضى أو غيره ) بالمستندات المعتمدة.

وأشارت إلى أنه في حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية وفي حالة استمرار العذر المرضى حتى نهاية امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونا.