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التعليم تحسم جدل التحويل بين الشعب لطلاب الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024، التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية، والعكس ما دام أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولكن يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس حتـى موعد أقصاه الخميس 22 فبراير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لايجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وأكد أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.


 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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