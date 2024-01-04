نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحسم جدل التحويل بين الشعب لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024، التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية، والعكس ما دام أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولكن يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس حتـى موعد أقصاه الخميس 22 فبراير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لايجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وأكد أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.



