نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 200 مائتي جنيه مصری مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10عشرة جنيهات مصرى رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أن يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 200 مائتي جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 210 جنيه مصرى رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة ( تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية