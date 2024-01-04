7 ملايين دولار تنتظر منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 04:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الخميس، عن زيادة بنسبة 40% في الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وقال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيحصل الآن وصيف البطل على 4 ملايين دولار أمريكي، بينما تصل مكافأة كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار أمريكي وكل من المتأهلين إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي: "لقد حقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى."

وأضاف قائلا: "لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة لكأس الأمم الأفريقية."

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا واثق من أن جزءًا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضًا جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم، فضلاً عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها."

وينافس منتخب مصر على لقب كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية التى تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي ويبدأ مبارياته الأحد 14 يناير أمام موزمبيق، ويسعى الفراعنة للتتويج باللقب الثامن فى تاريخه والفوز بالجائزة المالية الكبرى.