التعليم تحدد حالات الأعذار القهرية أثناء أداء امتحان الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات الأعذار القهرية أثناء أداء امتحان الثانوية العامة 2024، ففي حالة إذا حدث للطالب عذر قهري (مرضي أو غيره) أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان يعرض على طبيب اللجنة أو (الزائرة الصحية) لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان.

وقالت الوزارة إنه سيتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة وعرض التقرير على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.