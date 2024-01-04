نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحسم مصير طلاب الثانوية العامة الذين يعانون من الأمراض السرطانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف طلاب الثانوية العامة الذين يعانون من الأمراض السرطانية من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024 م.

واشارت الوزارة، إلى إنه يسمح بناء على موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ 25 / 5 /2011، فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج بعد إتباع الإجراءات التالية:

1) يتقدم ولى أمر الطالب بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات.

2) يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من أحقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه.

3) تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه للامتحان داخل المستشفى.