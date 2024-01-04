نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد إجراءات تقدم طلاب نزلاء السجون لاختبارات الثانوية العامة 2023/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على طلاب نزلاء السجون والمؤسسات العقابية، على أن يقوم الطالب بتحرير نموذج من استمارة التقدم الإلكترونية يدويا وتسلم إلى مندوب الإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني ليقوم بتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها والتي تقوم بدورها بتسجيل هذه الاستمارات إلكترونيا واعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب من خلال ولي أمر الطالب لاستكمال باقي المستندات المطلوبة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن:

لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة، أو مديريات الأمن وعلى ولى الأمر اتباع الخطوات الآتية:

1) الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان.

۲) التقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان.

۳) تحرير الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها للتقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب.

4) تسلم الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها إلى مندوب شئون الطلبة بالمديرية التابع لها بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.

5) يقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانوني المسموح به لدخول السجن العمومي (قاصر) يتم اتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج (بالنسبة لطلاب الوجه البحرى) والمؤسسة العقابية بالمنيا (بالنسبة لطلاب الوجه القبلى).