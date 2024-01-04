نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال المبنى الجديد بمدرسة الأورمان التجريبية لغات بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، المبنى الجديد (تحت الإنشاء) بمدرسة الأورمان التجريبية لغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بحضور الأستاذة هالة كمال مدير عام الإدارة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محافظ الجيزة، للارتقاء بالعملية التعليمية، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية بمدارس تعليم الجيزة.

ووجه سلومة بسرعة الانتهاء من أعمال المبنى وتجهيزه حتى يتم الاستفادة منه مع بداية العام الدراسي الجديد، وإزالة أي معوقات تعطل عملية التنفيذ.

حيث أن المبنى الجديد يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، ويحتوي على فصول رياض أطفال وفصول دراسية للمراحل، وسيساهم في تقليل الكثافة داخل المدرسة، واستيعاب عدد أكبر من أبنائنا الطلاب.

IMG-20240104-WA0024

IMG-20240104-WA0022