التعليم تحدد تفاصيل تقديم اختبارات الثانوية العامة لطلاب الدمج والمكفوفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 06:31 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، تفاصيل عقد اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الطلاب المكفوفين وحالات الدمج.

أولا: يسمح للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية

العامة بطريقة برايل ( طبقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ( ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة ( وتحت مسئوليتهم ( بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وتطبق علية نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضى بمرافق للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ( للمبصرين).

يسمح بمرافق طبقًا لما هو متبع في امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.

وفى جميع الحالات السابقة على إدارة شئون الطلبة، والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب إخطار الادارة العامة للتربية الخاصة ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بالحالات السابق، ذكرها إن وجدت والتى تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

ثانيا: الدمج، يطبق نظام الدمج على الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام طبقًا للفئات المحددة بالقرار الوزارى رقم ( ٢٥٢ ) لسنة ۲۰۱۷ والقرار الوزارى رقم ( ۲۷ ) لسـ لسنة ۲۰٢٣ ) الإعاقة الذهنية البسيطة - بطيئو التعلم.

الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعاف السمع - الإعاقات الحركية) للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام - على الأقل - وفى حالة تقدم ولى الأمر بطلب لأداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوى مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهرى للطالب أدى إلى حدوث إحدى الإعاقات سالفة الذكر يرفق بالطلب أصل التقرير الطبى معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب، وتقوم الإدارة العامة

للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقى الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة، إنه بناء على القرار الوزارى رقم ( ٢٥٢ ) لسنة ۲۰۱۷ والقرار الوزارى رقم ( ۲۷ ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وعلى ما جاء بمحضر الاجتماع بتاریخ ۲ / ۱۱ / ۲۰۱۷، للطلاب من ذوى الإعاقة التالية ( الإعاقة الذهنية البسيطة - بطيئو التعلم - الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعاف السمع - الإعاقات الحركية).

وحددت الوزارة، خطوات التقدم لأداء امتحان الثانوية العامة وفق الإجراءات التالية:

1 يتقدم ولى أمر الطالب إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لأداء الامتحان مرفقًا به المستندات التالية:

إثبات قيد الطالب المنتظم - تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب ويحدد به معدل الذكاء - صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر - صورة من قرار الدمج إن وجد ) أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل عليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لأداء الامتحان.

2 تقوم لجنة الدمج المشكلة بالإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة بدراسة تلك المستندات وفي حالة استيفاءها يتسلم ولى الأمر الطالب خطاب للتوجه إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي يقوم ولى الأمر الطالب بتسليم أصل التقرير الطبي المعتمد إلى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة.

3 على أن يكون التقرير موضحًا به ( نوع الإعاقة - نسبة الذكاء - تقرير تفصيلي عن حالة الطالب الصحية ).

4 تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بفحص المستندات وعمل تقييم لكل طالب متقدم لأداء الامتحان.

5 تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بتجميع الحالات في كشوف موضحًا بها ( الاسم - المدرسة - الإدارة التعليمية - المديرية التعليمية - نوع الإعاقة - اللغة الاجنبية الثانية - ملاحظات ) وإرسالها مع كافة المستندات الخاصة بكل طالب للإدارة العامة للامتحانات.