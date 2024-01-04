الأهلى يقرر بيع اليو ديانج خلال الميركاتو الشتوى الحالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 06:32 مساءً - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرضا رسميا بشأن التعاقد مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الأنباء التي تتردد عن اهتمام ناديي طرابزون سبور التركي وقطر القطري.

ويرفض الأهلي مناقشة أية عروض تخص اليو ديانج تقل عن 4 ملايين دولار، حيث أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى لبيع اللاعب ويستهدف بيعه بمقابل مادي أعلى وتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء الدبابة المالية، باعتباره لاعب صغير في السن ولديه إمكانيات فنية عالية.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي الحديث عن مستقبل ديانج طالما لم يصل عرضا رسميا يخص اللاعب في الميركاتو الشتوي، وفي حال وصول عرضا رسميا سيتم مناقشة الأمر بالتنسيق مع الجهاز الفني وتحديد السعر النهائي لبيع اللاعب.

ويرحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ببيع ديانج في الميركاتو الشتوي في حال وجود عرض مالي مناسب، لاسيما مع توافر البديل المناسب في الوقت الحالي، مع وجود كلا من إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وكريم نيدفيد وأكرم توفيق.