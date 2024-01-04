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اختتام مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارات التعليمية بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارات التعليمية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم الخميس، مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مسرح المدرسة السعيدية الثانوية فعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارات التعليمية بالجيزة.

وذلك تحت رعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والرائد العام للاتحادات الطلابية للمرحلة الثانوية، وبحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، الرائد العام للاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية.
وحصلت إدارة بولاق الدكرور على المركز الأول وفازت بكأس المسابقة واحتلت إدارة العجوزة على المركز الثاني.

كما حصدت إدارة أطفيح على المركز الثالث، وجاءت إدارة جنوب الجيزة فى المركز الرابع، وكان من نصيب ادارة البدرشين  المركز الخامس، والمسابقة تحت إشراف عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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