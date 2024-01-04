نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 يناير فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الجارى حيث يبدأ الطلاب بتسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد 2024/1/14 وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وأكدت الوزارة، أن آخر موعد للتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 12/2/2024.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29.

وطالبت الوزارة بالتأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا،

علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم):-

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البينية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات):-

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.