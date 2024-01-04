وزير الداخلية يهنىء البابا تواضروس بعيد الميلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 08:27 مساءً - استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رحب قداسة البابا بضيوفه مقدمًا لهم الشكر على زيارتهم وتهنئتهم، وأعرب عن تقديره لدور الشرطة وأجهزتها والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن في مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العمل في وزارة الداخلية.

ومن جهته هنأ وزير الداخلية قداسة البابا متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أعياد سعيدة، مؤكدًا على أن دور رجل الشرطة يتكامل مع رجل الدين في حماية المواطنين من كل الظروف والتحديات.