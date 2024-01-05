خبر سار للموظفين.. رفع سن المعاش إلى 65 عاما للموظفين في هذا الموعد طبقا لقانون العمل الجديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإعلان عن تعديل قانون المعاشات بحيث يتم رفع سن المعاش خلال السنوات المقبلة، وقد منح هذا القانون الجديد سلطة كاملة لرئيس مجلس الوزراء حتى يقوم بتفعيل التعديلات الجديدة بشكل تدريجي، كما تم وضع لائحة تنفيذية بكل الضوابط الخاصة برفع سن المعاش لكل المواطنين المؤمن عليهم.

الهدف من قانون رفع سن المعاش

يهدف التعديل الجديد في قانون المعاشات إلى توحيد سن المعاش لكل الفئات من العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والمصريين العاملين بالخارج والوحدات الاقتصادية التابعة للمجلس الإداري وقطاع الأعمال العام، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا القانون بشكل تدريجي من أجل توحيد كل المزايا التأمينية للمواطنين، كما يعالج القانون الجديد العجز المالي الموجود في نظام المعاشات مما يخفف العبء على الخزانة العامة.

موعد رفع سن المعاش

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق قانون رفع سن المعاش من عام 2023، حيث يتم رفع سن المعاش بما يوازي عامين حتى يكون سن التقاعد عند 31 سنة في العام الحالي، ويتم زيادة عام إضافي كل عامين لسن المعاش، وذلك حتي يصل سن المعاش إلى 65 عامًا في عام 2040، وقد تم نشر الزيادة التدريجية في سن المعاش على النحو التالي: