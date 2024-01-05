نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالطالبية والهرم لمدة 10 ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن قيامها بتنفيذ أعمال الصيانة بتغيير محبس 800 مم على خط MAIN HEADER والخاص بخط الطرد بمحطة رفع ترسا 6.



وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (١٠) ساعات من الساعة العاشرة مساءا اليوم الجمعة الموافق ٥ / ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٤.

وتوضح محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي كفر طهرمس - الطالبية فيصل - حسن محمد فيصل - التعاون - الطوابق - المطبعة - كعابيش - المريوطية - الصفا والمروة والمنشية - العريش - الكوم الأخضر مع شارع المستشفي – المريوطية هرم وفيصل )

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء من الأعمال.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة اي معوقات لعدم تأثيرها علي أعمال الإصلاح.

وتؤكد محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.