نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تواصل خطتها برفع كفاءة المناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد، ذلك المشروع المقام على مساحة 239 ألف م٢ تقريبًا أي ما يعادل 57 فدانًا والذى يعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام على أرض الجيزة.

وشملت الجولة متابعة المحافظ لأعمال رفع كفاءة كوبرى المشاة الكائن بجوار المحطة والتى تضمنت تركيب اسلاك بأسوار الكوبرى ورفع كفاءة شبكة الإنارة والارضيات موجهًا بضرورة مراعاة انشاء مجري لتصريف مياه الأمطار.

كما تابع المحافظ أعمال تشجير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة بالقطاع المحيط بالمحطة موجهًا بالتعاون مع المواطنين وإزالة كافة المخلفات من اسطح العقارات لعدم تأثيرها على الرؤية البصرية والمظهر الجمالى.

وكلف محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال الرصف لعددِ من الشوارع الجانبية بمحيط المحطة في اطار خطه المحافظة لتحسين الحالة العامة للقطاع بالكامل.

ووجه المحافظ باستكمال أعمال طلاء العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها المنطقة بالكامل مع مراعاة جودة الدهانات والالتزام بالمعايير الفنية فى ذلك الشأن.

كما شدد المحافظ على رئيس حى المنيرة الغربية بالرفع الفورى لكافة الاشغالات أسفل محور كمال عامر بنطاق بشتيل مؤكدًا إنه من غير المسموح وجود اي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام.

وخلال الجولة فاجأ مجلس إدارة جمعية احباب الكريم الخيرية والكائنة بنفس القطاع بإهداء المحافظ درع الجمعية تقديرًا لمجهوداته فى تحسين جودة حياة المواطنين ومتابعته الميدانية للأعمال ومشروعات التنمية مما أثر بالإيجاب على رفع مستوى الخدمات بكافة القطاعات.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

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