افتتاح 26 مسجدًا في الجمعة الأولى من العام الجديد 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يناير 2024 11:32 صباحاً - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 26 ) مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 5 / 1 / 2024م، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 464 ) مسجدًا منها ( 357 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(107) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 5 / 1 / 2024 م عدد (11486) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (709) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القليوبية 1. مسجد الصافوري – عرب العليقات مديرية أوقاف مطروح 2. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن مديرية أوقاف الإسماعيلية 3. مسجد الصحابة – قرية الوادي الأخضر – القصاصين الجديدة مديرية أوقاف أسيوط 4. مسجد عرب العطيات –التتالية - القوصية 5. مسجد أولاد شعيب – أبو كريم - ديروط مديرية أوقاف سوهاج 6. مسجد الشيخ أبو المجد – الجواهين - جرجا مديرية أوقاف كفر الشيخ 7. مسجد الإبراشي – عزبة الإبراشي – الرياض غرب 8. مسجد السخاوي الشرقية – قرية السخاوي الشرقية – سيدي سالم مديرية أوقاف البحيرة 9. مسجد محمد أفندي– قرية بطورس– أبو حمص 10. مسجد حويج – قرية قافلة – أبو حمص 11. مسجد الزيات – زاوية نعيم – أبو حمص مديرية أوقاف أسوان 12. مسجد البركة – قرية بنبان بحري – مركز دراو مديرية أوقاف الإسكندرية 13. مسجد الإخلاص – نجع عبد الملك – برج العرب مديرية أوقاف الشرقية 14. مسجد الكمال – كفر نمر – أبو كبير 15. مسجد النصر – أبو عوينات – أولاد صقر 16. مسجد عرب مازق سعده – أبو خليل – فاقوس 17. المسجد الكبير – عزبة السرايا- شبرا النخلة مديرية أوقاف الجيزة 18. مسجد مصعب بن عمير - أسفل محور أحمد عرابي - عزبة المطار - إمبابة 19. مسجد الصلاح - المنيرة - إمبابة 20. مسجد الفتح الإسلامي - العزيزية - البدرشين ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف سوهاج 1. مسجد حسن البدري – سبائكة العتامنة – مشطا مديرية أوقاف قنا 2. مسجد الرحمن – البحري سمهود – أبو تشت 3. مسجدأسماء أبو الفتوح – قصير بخانس – أبو تشت 4. مسجد العتيق – قصير بخانس – أبو تشت 5. مسجد الشيخ عمر – النتش – خزام – قوص مديرية أوقاف المنوفية 6. مسجد المصطفى – طملاي - منوف