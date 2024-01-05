هي دي الأخبار ولا بلاش.. التأمينات تعلن رسمياً موعد صرف العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات وكيفية الاستعلام عنها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات في معرفة أسماء الأشخاص المستفيدين من العلاوات الخمس 2024، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمضاعفة قيمة المنحة الاستثنائية التي وصلت إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

جدول المواطنين المستفيدين من العلاوات الخمس 2024

جاء جدول صرف العلاوات الخمس 2024 للأشخاص المستفيدين على النحو التالي:

تم صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس في شهر سبتمبر

تم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر

سوف يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في شهر مارس

سوف يتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر

سوف يتم صرف الدفعة الخامسة في شهر مارس

يمكن صرف هذه الدفعات من فروع البريد المصري أو ماكينات الصرف الآلى والمحافظ الإلكترونية.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس بشكل إلكتروني بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية: