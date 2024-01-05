دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات في معرفة أسماء الأشخاص المستفيدين من العلاوات الخمس 2024، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمضاعفة قيمة المنحة الاستثنائية التي وصلت إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
جدول المواطنين المستفيدين من العلاوات الخمس 2024
جاء جدول صرف العلاوات الخمس 2024 للأشخاص المستفيدين على النحو التالي:
- تم صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس في شهر سبتمبر
- تم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر
- سوف يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في شهر مارس
- سوف يتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر
- سوف يتم صرف الدفعة الخامسة في شهر مارس
- يمكن صرف هذه الدفعات من فروع البريد المصري أو ماكينات الصرف الآلى والمحافظ الإلكترونية.
الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس
يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس بشكل إلكتروني بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- قم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال بيانات تسجيل الدخول.
- ادخل اسم المستفيد.
- ادخل البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة.
- اضغط على خانة الموافقة على الشروط والأحكام.
- اضغط على خانة أنا لست روبوت.
- اضغط على خانة إرسال الطلب.
- بعد إتمام عملية التسجيل في الموقع.
- يمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر الضغط على خانة استعلام.
- سوف يظهر الموقع نتيجة الاستعلام حتي تعرف أحقيتك في صرف العلاوات الخمس في المواعيد المقررة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هي دي الأخبار ولا بلاش.. التأمينات تعلن رسمياً موعد صرف العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات وكيفية الاستعلام عنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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