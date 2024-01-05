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أحمد جودة - القاهرة - لو أنت من المنيا.. موعد انقطاع الكهرباء 2024 في منطقتك..قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم قطع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، فيما يقتصر تنفيذ خطة تخفيف الأحمال على ساعات النهار فقط

وبدأ تنفيذ القرار من يوم الأربعاء الماضي، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

مواعيد قطع الكهرباء 2024 في محافظة المنيا



وبحثًا كثيرًا من سكان محافظة المنيا والقري عن جدول قطع الكهرباء 2024 في محافظة المنيا، وفي إطار حرص بوابة "دوت الخليج الإلكترونية" على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين في كافة أرجاء محافظات جمهورية مصر العربية، نستعرض لكم في السطور التالية



جدول انقطاع الكهرباء 2024 في محافظة المنيا

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء جدول مواعيد قطع الكهرباء 2024 في محافظة المنيا، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وشددت الشركة القابضة للكهرباء على الالتزام بمدة قطع الكهرباء المحددة، وأكدت أن هذه المدة يجب ألا تتجاوز الساعتين.

مواعيد قطع الكهرباء في المنيا 2024

المجموعة الأولى: من الساعة 12 ظهرًا إلى الواحدة ظهرًا في مناطق متفرقة في جميع مراكز محافظة المنيا.

المجموعة الثانية: من الساعة 2 إلى 4 ظهرًا في المناطق التالية: "مراكز بني مزار، والمنيا، ومغاغة، وسمالوط، ومطاي، والعدوة، وديرمواس، وملوي، وأبوقرقاص، والمنيا الجديدة".

المجموعة الثالثة: من الساعة 4 إلى 6 عصرًا في المناطق التالية: "مراكز ملوي، بني مزار، سمالوط، مطاي، أبوقرقاص، المنيا، مغاغة، العدوة، المنيا الجديدة".



أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024: شريحة الاستهلاك من صفر حتى 100 كيلو وات تحاسب 65 قرشًا للكيلو وات.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024: شريحة الاستهلاك من صفر حتى 250 كيلو وات تحاسب بسعر 136 قرشًا بدلا من 120 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024: شريحة الاستهلاك من صفر حتى 600 كيلو وات تحاسب بسعر 150 قرشًا للكيلو وات بدلا من 140 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024: شريحة استهلاك من 601 حتى 1000 كيلو وات تحاسب بسعر 165 قرشًا للكيلو وات بدلا من 155 قرشًا.