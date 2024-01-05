نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممشى سياحي وساحات انتظار للسيارات.. خطة تأهيل ورفع كفاءة طريق المنصورية بطول 2 كم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجرى العمل على قدم وساق من أجل تأهيل ورفع كفاءة وتجميل طريق المنصورية بمحافظة الجيزة، وإنشاء ممشي سياحي ( المرحلة الثانية ) بدءًا من الدائري الجنوبي وحتى كوبري عز، أعلى القطاع المغطى من ترعة المريوطية في محافظة الجيزة.

وخلال السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة لخطة تطوير ترعة المريوطية أمام منطقة هيئة الدواء، أسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشى والترعة بالشكل الكامل، وذلك في اطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الاثرية .

حيث يجرى العمل حاليا بتأهيل ورفع كفاءة وتجميل طريق المنصورية وإنشاء ممشي سياحي ( المرحلة الثانية )، والمخطط له بدءا من نهاية التطوير السابق ( المرحلة الأولى ) عند كوبري عز وحتى الطريق الدائري الجنوبي بطول ٢كم وعرض ١٥م، ولكل اتجاه ٤ حارات في الاتجاه الواحد.

كما سيتم إنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات بطول ١كم وعرض ١٥م وذلك نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع.

وكذلك دعم الممشي الجديد بالمساحات الخضراء والاشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق، وإنشاء وإدخال المرافق بالممشي الجديد من المياه والصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء.

كما سيتم انشاء ارصفة مشاة للتسهيل علي المواطنين واستخدام الخامات التي تحقق عوامل الاستدامة وانشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي اسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.

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