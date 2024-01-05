نقيب المعلمين يشارك في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة بالقاهرة، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وهنأ خلف الزناتي، الأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وتنعم دائما بالأمن والأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين أبناء الشعب المصرى.

وأكد نقيب المعلمين، أن التاريخ يؤكد أن مصر للمصريين بكل فئاتهم، موضحا أن المواطنة هي الأساس وهي المعيار الحاكم والموحد لكل أفراد الشعب في هذا الوطن.

وأضاف الزناتي أن الشعب المصري مسلمين ومسيحيين نسيج واحد مترابط ومتماسك تحت راية الدولة ورئيسها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما حضر الاحتفال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلون عن فضيلة شيخ الأزهر الشريف، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، إلى جانب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعدد من الإعلاميين والمفكرين والفنانين وقيادات المجتمع المدني، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين في مصر وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية.