أخبار مصرية

الطائفة الإنجيلية تبدء احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة بالتحرير

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يناير 2024 03:32 مساءً - بدأ منذ قليل، احتفال الطائفة الإنجيلية بكنيسة قصر الدوبارة فى التحرير، حيث بدأ بترانيم ميلاد المسيح ثم الصلاة. 

 

 

يشارك فى احتفال الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة. 

 

يتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكرالدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا