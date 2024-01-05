90 شاحنة تدخل غزة واستقبال 79 من حملة الجوازات الأجنبية عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يناير 2024 03:32 مساءً - عبرت من الجانب المصري للجانب الفلسطيني عن طريق معبر رفح اليوم الجمعة، 86 شاحنة مساعدات، بينها 4 تنقل شحنة وقود.

ةأفادت بيانات حركة العبور من معبر رفح اليوم، أنه تم إدخال 86 شاحنة مواد إغاثية من مصر لغزة عن طريق معبر، وتم استقبال 79 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية القادمين من قطاع غزة في طريقهم لبلدانهم وهم 2 يحملان الجنسية الأمريكية تابعين لمنظمة الأونروا ، 122 من حملة الجوازات المصرية في طريق عودتهم إلى محافظاتهم.

سجلت إحصائيات عدد الطائرات القادمة من كافة دول العالم ، وهبطت في مطار العريش ونقلت مساعدات ومواد إغاثية وشخصيات عالمية هامة ووفود رسمية وسفراء منذ 12 أكتوبر 2023 حتى اليوم 455 طائرة، بينها 372 طائرة نقلت مساعدات و83 طائرة نقلت وفوداً رسمية.

واستقبل مطار العريش خلال الساعات القليلة الماضية طائرة قادمة من السعودية، وتحمل على متنها 23 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية لصالح قطاع غزة، وطائرة نقلت أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي لتفقد سير المساعدات المنقولة لغزة.

وأوضحت بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والأفراد أن الدول التي وصلت منها الطائرات هي الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبي والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين ، تسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات التي نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية في مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، أن إجمالي شاحنات المساعدات القادمة عبر بوابة معبر رفح التجاري منذ بدء دخول المساعدات بتاريخ 21/10/2023 وصلت إلى 5294 شاحنة.

وهي مصنفة 397 شاحنة مستلزمات طبية، 211 شاحنة أدوية، 53 شاحنة أجهزة طبية (أسرة طبية، معدات) ، 2614 شاحنة مواد غذائية، 833 شاحنة مياه، 179 شاحنة أدوات / مواد نظافة، 59 شاحنة أدوات مطبخ، 94 شاحنة ملابس / أحذية، 2 شاحنة حقائب، 205 فرشات، 497 بطانيات/ الحفة/ سجاد، 119 شاحنة خيام، 6 شاحنات شوادر، 1 شاحنة أجهزة كهربائية / طاقة شمسية، بالإضافة لشاحنات المحروقات وهي 1896 طن غاز، و3.793.167.00 لتر وقود، بالإضافة لسيارات الإسعاف وعددها 81 سيارة .