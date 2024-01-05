رئيس اتحاد الرماية : مدينة مصر الأولمبية جعلت مصر محط أنظار العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يناير 2024 06:32 مساءً - يرى حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة جعلت مصر محط أنظار العالم .

و قال حسنى فى تصريحاته، أن مردود وجود المدينة الأولمبية على أرض مصر ظهر بقوة من خلال إستضافة البطولات العالمية و خاصة على صعيد الرماية ، مشيرا إلى إنها ساهمت فى ثقة الإتحادات الدولية فى إسناد البطولات الدولية فى مصر .

و أشار حسنى إلى أن مدينة مصر الأولمبية ، صرح يدعو للفخر من كل من ينتمى إلى الرياضة المصرية .

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.