رئيس اتحاد الرماية: مدينة مصر الأولمبية جعلت مصر محط أنظار العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يناير 2024 09:32 مساءً - يرى حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة جعلت مصر محط أنظار العالم .

و قال حسنى فى تصريح ل اليوم السابع ، أن مردود وجود المدينة الأولمبية على أرض مصر ظهر بقوة من خلال إستضافة البطولات العالمية و خاصة على صعيد الرماية ، مشيرا إلى إنها ساهمت فى ثقة الإتحادات الدولية فى إسناد البطولات الدولية فى مصر .

و أشار حسنى إلى أن مدينة مصر الأولمبية ، صرح يدعو للفخر من كل من ينتمى إلى الرياضة المصرية .

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.

وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.