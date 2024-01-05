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أحمد جودة - القاهرة - لو أنت من المنوفية.. جدول انقطاع الكهرباء 2024 في منطقتك..يبحث كثيرًا من المواطنين، عن جدول انقطاع الكهرباء 2024 في محافظة المنوفية، وذلك بعد أن تم تغير خطة قطع الكهرباء حسب قرار رسميًا من قبل مجلس الوزراء صدر في يوم الأربعاء الماضي، وجاء هذا التغير بسبب بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، فتحولت مواعيد قطع الكهرباء في الصباح بدلًا من المساء.



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جدول انقطاع الكهرباء 2024 في محافظة المنوفية.

يتم قطع الكهرباء يوميًا في محافظة المنوفية بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وتنقسم مواعيد قطع الكهرباء على كافة المراكز والمدن ومنها المناطق التالية "قويسنا، شبين الكوم، أشمون، السادات، الباجور، الشهداء، منوف، بركة السبع، الليان".



لو أنت من المنوفية.. جدول انقطاع الكهرباء 2024 في منطقتك



المجموعة الأولى: يتم قطع الكهرباء في محافظة المنوفية في الساعة الثانية عشر صباحًا ويستمر انقطاع الكهرباء لمدة ساعة في المناطق التالية: "قرية دمهوج والعرب التابعة لها، شرق مدينة قويسنا، قريبة بيحبرم والقرى التابعة لها، قرية كفر هلال، قرية مليح، شرق بركة السبع، غرب بركة السبع،، نوابع قرية مليح، قرية قشطوخ والعزب التابعة لها، شبرا بتول، عمروس، المحكمة، زرقان، الشهداء".

المجموعة الثانية: يتم قطع الكهرباء في محافظة المنوفية في الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثانية في المناطق التالية: "شمال مدينة قويسنا، جنوب مدينة قويسنا، قرية المقاطع الجديد والعزب التابعة لها، وسط البلد، قرية اشليم والعزب التابعة لها، قرية مسجد الخضر والعزب التابعة لها، الجزيرة، الصرف، قرية دنشواي، قرية الساحل والعزب التابعة لها، منطقة الساحة والأماكن التابعة لها، قرية عمروس والعزب التابعة لها، قرية العرافية والعزب التابعة لها".



جدول انقطاع الكهرباء 2024 في محافظة المنوفية



المجموعة الثالثة: يتم قطع الكهرباء في محافظة المنوفية في الساعة يبدأ فيها قطع الكهرباء من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرًا في المناطق التالية: "قرية شبرا بخوم والعزب التابعة لها، قرية بني غربان والعزب التابعة لها، قرية برهيم والعزب التابعة لها، ميت ابو الكوم، الجزيرة، مساكن الزهور، قرية الزاوية والعزب التابعة لها، كفر الشيخ سليم والقرى التابعة لها".