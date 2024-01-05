أخبار مصرية

ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من شخصين بالإسكندرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يناير 2024 10:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مطعم ، طباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى ، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه) ، وإستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة  3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.. وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى ، ولدى قيامه بطلب إستبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول.. فاختمر فـى ذهنه الإستيلاء على المبلغ المشار إليه وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

 

وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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