ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من شخصين بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يناير 2024 10:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مطعم ، طباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى ، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه) ، وإستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.. وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى ، ولدى قيامه بطلب إستبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول.. فاختمر فـى ذهنه الإستيلاء على المبلغ المشار إليه وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.