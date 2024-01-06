نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء راشد محافظ الجيزة علي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والسيارات المتهالكة والنظافة العامة بمحيط الكنائس وتحسين كفاءة الطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إليها والحدائق العامة والمتنزهات.

وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميداني علي مدار اليوم والاستجابة السريعة لكافه البلاغات والشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها.

كما كلف محافظ الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق العامة والمحال والمطاعم والمنافذ السلعية لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها.

أكد اللواء أحمد راشد علي مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

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