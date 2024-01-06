موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2024 وشروط الحصول عليه.. رابط الاستعلام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإعلان عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في يوم الأثنين الموافق لتاريخ 15 من شهر يناير الجاري مع التأكيد على وجود زيادة في الأسر المستفيدة من دعم المعاش النقدي بحيث يصل العدد الإجمالي للأسر المستفيدة إلى 22 مليون مواطن مصري بعد زيادة 5.2 مليون أسرة جديدة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على البوابة الرسمية وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

قم باختيار خانة الاستعلام عن النتيجة.

قم بإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

اضغط على خانة استعلام.

سوف تظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء كانت موقوفة أو متجمدة أو سارية.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الشروط اللازمة لضمان حصول المواطن على معاش تكافل وكرامة، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي: