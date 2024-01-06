محمد صلاح يهدي قميص منتخب مصر للرئيس السيسي.. صورة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 01:33 مساءً - أهدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم، قميص المنتخب الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطمأن على المنتخب الوطني لكرة القدم الذى يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وطالب الرئيس السيسى المنتخب الوطنى ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.